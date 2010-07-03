Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в рамках проекта "Входите, открыто!" Посетители смогут проверить здоровье, посетить лекции и мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

1 октября в 15:00 в ГКБ имени Спасокукоцкого для людей старшего возраста прочитают лекцию "Здоровое питание – залог активного долголетия". В 14:00 о важности правильного питания и здорового образа жизни расскажут в Московском клиническом научно-практическом центре имени Логинова.

В 16:00 в ГКБ имени Кончаловского пройдет занятие в рамках проекта "Женское здоровье. 45+". Посетители, в частности, узнают о гормональной терапии. В Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины в 17:00 прочитают лекцию "Особенности питания лиц, занимающихся физической культурой и спортом в старшем возрасте".

В ГКБ № 15 имени Филатова с 08:00 до 14:00 посетители смогут прослушать лекцию о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проконсультироваться у кардиолога, невролога, офтальмолога, уролога и лора. Акцию посвятят Международному дню пожилых людей.

2 октября в ГКБ имени Кончаловского в рамках Дня пожилых людей с 10:00 до 14:00 можно будет пройти ультразвуковую денситометрию – скрининговое исследование на остеопороз. 5 октября в Морозовской детской больнице с 10:00 до 14:00 проведут день открытых дверей для родителей детей с врожденными пороками сердца и нарушениями сердечного ритма.

10 октября с 13:00 до 19:00 в психиатрической клинической больнице № 1 имени Алексеева гостей ждут семинары, мастер-классы и консультации у психологов, психотерапевтов и психиатров. Встречи приурочат ко Всемирному дню психического здоровья. 12 октября в ГКБ Боткина с 09:00 до 13:00 пройдет день открытых дверей, посвященный Международному дню пожилых людей. Посетители пройдут осмотр и проконсультируются у терапевта, пульмонолога и невролога.

18 октября в ГКБ № 13 с 13:00 до 15:00 ждут жительниц столицы с любыми проблемами гинекологического профиля. При выявлении проблем пациенток направят на госпитализацию.

23 октября в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой состоится лекция "Буллинг и особые дети: что делать родителям и детям". Семейный психолог Дарья Довбыш и медицинский психолог Евгения Подурова расскажут, как помочь ребенку справиться с травлей.

29 октября, во Всемирный день псориаза, Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии приглашает посетить школу здоровья для больных псориазом. С 08:00 до 20:00 гости смогут проконсультироваться у уролога, эндокринолога, ревматолога и подолога.

Минздрав готовит законопроект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения может заработать в 2022 году.