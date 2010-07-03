В России могут расширить список имеющих право на бесплатные медикаменты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения готовит законопроект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

Единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения может заработать в 2022 году.

Скворцова заявила, что сначала будет составлен список граждан с отдельными видами заболеваний. Она привела в пример пилотный эксперимент, который проводился в Омске.

Там пациентам, которые перенесли дорогостоящие операции на сердце и сосудах, выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов. Также в Кирове выдавали лекарства гипертоникам. Министр подчеркнула, что в обоих случаях снизилась смертность от сосудистых заболеваний и существенно сократилось количество вызовов скорой помощи.

Бесплатные медикаменты сейчас выдаются бесплатно только льготным категориям граждан. Предполагается расширить список тех, что имеет право на бесплатные препараты или скидку на них.

Минздрав также рассматривает вариант ввести бесплатные лекарства для детей до 14 лет или до совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что к 2023 году в России начнут производить обезболивающие препараты для оказания паллиативной помощи. Российское производство планирует продолжать двигаться в сторону импортозамещения, отметила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.