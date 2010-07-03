Препараты для паллиативной помощи начнут производить в России к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обезболивающие препараты для оказания паллиативной помощи начнут производить в России к 2023 году. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в рамках совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, передает Агентство "Москва".

Она отметила, что теперь предстоит решить вопрос лекарственного обеспечения. По ее словам, российское производство будет двигаться и дальше в сторону импортозамещения.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев внес изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи в РФ. Человек, который нуждается в паллиативной помощи, сможет получать ее в любом регионе, вне зависимости от места прописки.

Россияне смогут получать паллиативную помощь и на дому. Вскоре Минздрав утвердит перечень оборудования и порядок передачи его пациенту на дом, что ранее было запрещено. Помимо этого, профилактические медосмотры и диспансеризация, согласно изменениям, теперь будут проводить не только днем, но и вечером по будням, а также в субботу.