Получение паллиативной помощи по месту пребывания упростит жизнь пациентов

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Получение паллиативной помощи по месту пребывания упростит жизнь тяжелобольных пациентов и их родственников, считает депутат Госдумы, член общественного совета партпроекта "Единой России" "Здоровое будущее" Юрий Кобзев.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев внес изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи в РФ. Человек, который нуждается в паллиативной помощи, сможет получать ее в любом регионе, вне зависимости от места прописки.

Это долгожданное решение для паллиативных больных, их родных и близких, отметил парламентарий. "Люди, забирая в город своих больных родителей, которые были прописаны в деревнях, вынуждены обращаться за помощью по месту пребывания, в том числе и за паллиативной", – цитируют Кобзева "Дни.ру".

Он напомнил, что раньше такая помощь финансировалась из местного бюджета, поэтому нуждающихся нередко отправляли по месту прописки. Депутат подчеркнул, что в документе также зафиксированы максимальные сроки постановки диагнозов по онкологии – не более 14 дней с момента назначения исследования.

Россияне смогут получать паллиативную помощь и на дому. Вскоре Минздрав утвердит перечень оборудования и порядок передачи его пациенту на дом, что ранее было запрещено. Помимо этого, профилактические медосмотры и диспансеризация, согласно изменениям, теперь будут проводить не только днем, но и вечером по будням, а также в субботу.