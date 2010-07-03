Премьер-министр Дмитрий Медведев внес изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи в РФ.
Глава кабмина перечислил некоторые их этих изменений на совещании с вице-премьерами. По его словам, "человек, который нуждается в этом, сможет получать паллиативную помощь теперь в любом регионе, вне зависимости от того, где он прописан".
Как пояснил премьер-министр, профилактические медосмотры и диспансеризацию отныне будут проводить не только днем, но и вечером по будням, а также в субботу. Кроме того, поправки четко определяют сроки постановки диагноза по онкологии – не более 14 календарных дней с даты назначения исследований, передает РИА Новости.
В соответствии с поправками, россияне смогут получать паллиативную помощь на дому, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. "Впервые в Российской Федерации паллиативная помощь будет оказываться не только в медицинских организациях, но и на дому", – цитирует Голикову Интерфакс. Вице-премьер подчеркнула, что прежде такой способ получения медпомощи россиянам был недоступен.
Голикова рекомендовала отработать алгоритм паллиативной помощи на дому вместе с субъектами. По ее словам, "в программе такой порядок оказания помощи уже достаточно серьезно детализирован, и субъекты могут в этом направлении начинать работу". Она также пояснила, что вскоре Минздрав утвердит перечень оборудования и порядок передачи его пациенту на дом, что ранее было запрещено.
На совещании вице-премьер подняла вопрос об обеспечении детей, нуждающихся в обезболивании, детскими формами лекарств. Голикова подчеркнула, что "как первый шаг в программе госгарантий разрешено регионам РФ организовывать изготовление детских форм на базе государственных аптек, которые имеют лицензии". Такие аптеки есть в 56 российских регионах, уточнила вице-премьер.
Она также рассказала о дальнейшем взаимодействии по развитию отечественной фармпромышленности и поэтапному выводу на рынок детских форм лекарственных препаратов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.