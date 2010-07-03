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Премьер-министр Дмитрий Медведев внес изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи в РФ.

Глава кабмина перечислил некоторые их этих изменений на совещании с вице-премьерами. По его словам, "человек, который нуждается в этом, сможет получать паллиативную помощь теперь в любом регионе, вне зависимости от того, где он прописан".

Как пояснил премьер-министр, профилактические медосмотры и диспансеризацию отныне будут проводить не только днем, но и вечером по будням, а также в субботу. Кроме того, поправки четко определяют сроки постановки диагноза по онкологии – не более 14 календарных дней с даты назначения исследований, передает РИА Новости.

В соответствии с поправками, россияне смогут получать паллиативную помощь на дому, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. "Впервые в Российской Федерации паллиативная помощь будет оказываться не только в медицинских организациях, но и на дому", – цитирует Голикову Интерфакс. Вице-премьер подчеркнула, что прежде такой способ получения медпомощи россиянам был недоступен.

Голикова рекомендовала отработать алгоритм паллиативной помощи на дому вместе с субъектами. По ее словам, "в программе такой порядок оказания помощи уже достаточно серьезно детализирован, и субъекты могут в этом направлении начинать работу". Она также пояснила, что вскоре Минздрав утвердит перечень оборудования и порядок передачи его пациенту на дом, что ранее было запрещено.

На совещании вице-премьер подняла вопрос об обеспечении детей, нуждающихся в обезболивании, детскими формами лекарств. Голикова подчеркнула, что "как первый шаг в программе госгарантий разрешено регионам РФ организовывать изготовление детских форм на базе государственных аптек, которые имеют лицензии". Такие аптеки есть в 56 российских регионах, уточнила вице-премьер.

Она также рассказала о дальнейшем взаимодействии по развитию отечественной фармпромышленности и поэтапному выводу на рынок детских форм лекарственных препаратов.