Препараты на основе российского опийного мака начнут выпускать в 2021 году

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Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в 2021 году начнется производство обезболивающих на основе фармацевтической субстанции из выращенного в России опийного мака. Слова министра приводит РИА Новости.

"Мы сейчас вместе с министерством внутренних дел согласовываем параметры и регион. Могу сказать, что это будет порядка 200 гектаров территории", – отметил Мантуров.

Он добавил, что субъект страны, где будут выращивать мак, определят в ближайшее время. Культивированием растений займется "Московский эндокринный завод".

Вместе с тем министр добавил, что в настоящее время 98% субстанций, использующихся для производства обезболивающих препаратов, завозятся из-за рубежа.

Ранее российское правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Контроль эффективности использования выделенных средств поручен Минпромторгу. Всего планируется закупить и распределить 11270 упаковок. По словам Медведева, кабмин намерен до конца 2023 года наладить выпуск всех необходимых форм, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими.