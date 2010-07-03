Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:26

Препараты на основе российского опийного мака начнут выпускать в 2021 году

медицина общество

16:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в 2021 году начнется производство обезболивающих на основе фармацевтической субстанции из выращенного в России опийного мака. Слова министра приводит РИА Новости.

"Мы сейчас вместе с министерством внутренних дел согласовываем параметры и регион. Могу сказать, что это будет порядка 200 гектаров территории", – отметил Мантуров.

Он добавил, что субъект страны, где будут выращивать мак, определят в ближайшее время. Культивированием растений займется "Московский эндокринный завод".

Вместе с тем министр добавил, что в настоящее время 98% субстанций, использующихся для производства обезболивающих препаратов, завозятся из-за рубежа.

Ранее российское правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Контроль эффективности использования выделенных средств поручен Минпромторгу. Всего планируется закупить и распределить 11270 упаковок. По словам Медведева, кабмин намерен до конца 2023 года наладить выпуск всех необходимых форм, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими.

Читайте также

медицина общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика