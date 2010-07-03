Подозреваемого в контрабанде запрещенных препаратов задержали в столице

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Подозреваемого в контрабанде сильнодействующего вещества задержали в одном из столичных почтовых отделений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центрального таможенного управления.

Задержанный оказался ранее судим за сбыт запрещенных веществ. В международном почтовом отправлении, которое он получил, находились 80 блистеров по 25 таблеток, приготовленных к дальнейшей отправке по РФ.

Экспертиза показала, что в посылке находился препарат, содержащий 140 грамм метандиенона (метандростеналона), который является сильнодействующим веществом.

Отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Московской таможни возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ".

Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Ранее прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного лекарства "Фризиум", содержащего психотропные вещества.