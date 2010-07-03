В московской аптеке сильнодействующие средства продают без рецепта

09:41
09:41
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Почему аптека на Грузинском Валу так популярна среди наркозависимых
В Москве раскрыли еще одну аптеку, где сильнодействующие средства можно приобрести без рецепта. В соседних дворах жители постоянно находили шприцы для инъекций.
В окрестностях Белорусского вокзала родители боятся отпускать детей гулять. Те, кто "забывает" шприцы на улице, не прячутся. Телеканал Москва 24 публикует кадры: люди принимают очередную дозу прямо на парковке между машинами, сидя на тротуаре во дворе. Запрещенные вещества наркозависимые закупают поблизости. В аптеке на Грузинском Валу продают глазные капли "Тропикамид".
Окулисты назначают препарат в качестве противовоспалительного. Средство также используется для проведения операций на сетчатке органов зрения, он незаменим при диагностике таких нарушений, как глаукома и катаракта. Люди, пристрастившиеся к наркотическим веществам, используют эти капли из-за выраженного действия опиатов.
Капли стоят в среднем 100 рублей. В этой аптеке – 700. Переплата, видимо, за риск.
"Это говорит о том, что данная аптека специализируется на таких препаратах. И они не хотят больше ничего продавать, потому что это им выгодно", – считает координатор движения "Безопасная столица" Антон Акишин.
Фармацевт сообщила сотрудникам полиции, которые прибыли на место по сигналу съемочной группы, что препарат не продавала.
Административный штраф за продажу лекарств без рецепта составляет от 100 до 150 тысяч рублей. Закупочная цена "Тропикамида" – 60 рублей. При розничной стоимости лекарства аптека за две-три недели отобьет штраф.
На следующий день после визита полицейских круглосуточная аптека не работает. Постоянных клиентов поблизости стало гораздо меньше.
Ранее сообщалось, что участники проекта "Безопасная столица" проверяют, как часто в московских аптеках продают лекарства с высоким содержанием наркотических веществ без рецепта врача. Большинство наркозависимых покупают в аптеках сильнодействующее обезболивающее "Лирика", а также "Тетралгин", "Терпинкод" и даже "Нурофен".
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