Почти 700 граммов гашиша изъяли у женщины в Москве

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Сотрудники столичной полиции задержали девушку, подозреваемую в сбыте гашиша в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба МВД по столице, 22-летняя москвичка была задержана на улице 2-я Вольская.

При личном досмотре у нее изъяли семь брикетов спрессованного вещества растительного происхождения.

Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством – гашишем – массой более 670 граммов. Возбуждено уголовное дело.

13 августа сотрудники полиции задержали в Москве 29-летнего бодибилдера Дениса Филиппова по подозрению в сбыте сильнодействующих веществ.