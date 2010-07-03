Бодибилдера Филиппова задержали за сбыт запрещенных веществ в Москве

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Сотрудники полиции задержали 29-летнего подозреваемого в сбыте сильнодействующих веществ на северо-востоке Москвы.

В правоохранительных органах Агентству "Москва" сообщили, что речь идет о бодибилдере Денисе Филиппове.

Отмечается, что он был задержан в машине на улице Енисейская при попытке сбыта восьми флаконов с жидкостью и четырех емкостей с таблетками.

Установлено, что в состав таблеток входит сильнодействующее вещество – дегидрохлорметилтестостерон массой не менее 14,4 граммов.

При обыске в квартире задержанного обнаружили еще семь флаконов с жидкостью. Все изъятое отправлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пианистку Анну Коровушкину, которую обвиняют в попытке сбыта наркотиков, поместили под домашний арест.