Полицейские изъяли более 700 гр наркотиков у жителя Щелкова

Сотрудники полиции изъяли более 700 граммов наркотиков у жителя подмосковного Щелкова. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, передает Агентство "Москва".
Она отметила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по улице Заречная задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в сбыте наркотиков.
При обыске в его жилище было обнаружено и изъято 145 свертков с порошком, спрессованное вещество, а также весы и упаковочный материал.
"По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 220 граммов и наркотическими средствами – гашишем более 500 граммов и кокаином около 9 граммов", – сказала Петрова.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет. На данный момент задержанный находится под стражей.
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