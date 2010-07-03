Полицейские изъяли более 700 гр наркотиков у жителя Щелкова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции изъяли более 700 граммов наркотиков у жителя подмосковного Щелкова. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, передает Агентство "Москва".

Она отметила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по улице Заречная задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в сбыте наркотиков.

При обыске в его жилище было обнаружено и изъято 145 свертков с порошком, спрессованное вещество, а также весы и упаковочный материал.

"По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 220 граммов и наркотическими средствами – гашишем более 500 граммов и кокаином около 9 граммов", – сказала Петрова.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет. На данный момент задержанный находится под стражей.