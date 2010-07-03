Кабмин выделил свыше 26 млн рублей на покупку иностранных лекарств для детей

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Российское правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в РФ лекарств для детей. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Контроль эффективности использования выделенных средств поручен Минпромторгу России. Всего планируется закупить и распределить 11 270 упаковок лекарств.

5 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда денег на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Он отметил, что Кабмин решает задачу до конца 2023 года наладить выпуск всех необходимых форм, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими.

Ранее директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что за прошедший месяц в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств умерли восемь тяжелобольных детей. По ее словам, разовая закупка проблему не решит – важно обеспечить бесперебойные поставки и зарегистрировать препараты в России. Мониава подчеркнула, что родители тяжелобольных детей и дальше будут нелегально покупать незарегистрированные лекарства, поскольку дети не перетерпят до октября, а отменять препараты нельзя.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что правительство поручило Минздраву совместно с регионами проработать потребность по незарегистрированным в РФ психотропным препаратам. Речь идет о диазепаме, фенобарбитале, медозаламе (в формах, которые не производятся в России) и клобазаме (он же "Фризиум").

В августе в Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для тяжелобольного ребенка. Врачи назначили ему "Фризиум". 19 августа прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного препарата. Материалы проверки направили на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню. Контролировать проверку будет Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Аналогичная ситуация произошла в июле. Мать тяжелобольного мальчика Елена Боголюбова получила посылку с запрещенным препаратом на почте в Москве, но не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Лекарство изъяли, а женщина была задержана. В московском главке МВД отметили, что полицейские не участвовали в задержании.

"Фризиум" – противосудорожное лекарство. Оно не зарегистрировано в России и содержит клобазам – психотропное вещество, оборот которого законодательно ограничен в России.

По данным Минзрава, потребность в препарате "Фризиум" испытывают от двух до трех тысяч детей в России. Ориентировочно столько детей страдают эпилепсией.

