В России за месяц умерли восемь тяжелобольных детей из-за отсутствия нужных лекарств

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За прошедший месяц в России умерли восемь тяжелобольных детей из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств. Об этом заявила директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава.
По ее словам, разовая закупка правительством партии таких препаратов проблему не решит, важно обеспечить их бесперебойные поставки и зарегистрировать их в России. Так она прокомментировала сообщение о том, что до конца октября в Россию завезут 10 тысяч упаковок иностранных лекарств для тяжелобольных детей.
Мониава подчеркнула, что родители тяжелобольных детей и дальше продолжат нелегально покупать незарегистрированные препараты, поскольку дети до октября не перетерпят, а отменять препараты при лечении нельзя.
"Наш список каждый день меняется, дети умирают, появляются новые пациенты. За этот месяц умерли восемь детей из нашего списка, которые ждали этих лекарств", – сказала Мониава в комментарии телеканалу Москва 24.
В фонде считают, что необходимо обеспечить бесперебойное поступление препаратов, чтобы каждому ребенку их привозили из-за границы без промедления.
Ранее сообщалось, что правительство России изучит возможность поставок некоторых психотропных лекарств, не зарегистрированных в стране. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой уточнили, что правительство поручило Минздраву совместно с регионами проработать потребность по незарегистрированным в РФ психотропным препаратам. Речь идет о препаратах диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в России), клобазам (или "фризиум").
В августе в Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для тяжелобольного ребенка. Врачи назначили ему "Фризиум". 19 августа прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного лекарства. Материалы проверки направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню. Проверку будет контролировать Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
В июле произошла аналогичная ситуация. Мать тяжелобольного мальчика Елена Боголюбова, получившая посылку с запрещенным препаратом на почте в Москве, не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Препарат изъяли, женщину задержали.
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