В Минздраве заявили о потребности тысяч детей во "Фризиуме"

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Потребность в препарате "Фризиум" испытывают от двух до трех тысяч детей в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, ориентировочно столько детей страдают эпилепсией. "Мы сделаем все возможное, чтобы не пострадали дети и их мамы", – цитирует министра "Интерфакс".

Проведенный с руководителями Антиэпилептической лиги анализ показал, что у "Фризиума" действительно есть преимущества перед другими лекарствами, добавила она.

В августе в столице задержали женщину при получении на почте лекарства для больного ребенка. У ребенка задержанной эпилепсия, а врач назначил препарат "Фризиум".

Было возбуждено уголовное дело, которое должны были передать в Следственный комитет. Позднее прокуратура отменила дело.

В июле случилась аналогичная ситуация. Мать мальчика, получившая посылку с запрещенным лекарством в почтовом отделении Москвы, не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Препарат изъяли, женщину задержали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в вопросе запрета на ввоз на территорию РФ сильнодействующих препаратов, в том числе "Фризиума", нужно найти золотую середину. Владимиру Путину направили письмо, в котором доложат о ситуации, уточнил представитель Кремля.