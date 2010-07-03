Песков прокомментировал ситуацию с ввозом сильнодействующих препаратов

15:29
15:29
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе запрета на ввоз на территорию РФ сильнодействующих препаратов, например, "Фризиума", необходимо найти золотую середину.
Он отметил, что все понимают, что эту ситуацию нужно решать, чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые дети родителей не терпели мучений.
"В то же время также все мы знаем, что, к сожалению, имеют место быть попытки прикрытия вот этой темой, распространения сильнодействующих веществ и лекарств, что является незаконным. Здесь нужно найти золотую середину и вопросом этим давно занимаются", – приводит слова Пескова РИА Новости.
По его словам, в адрес Владимира Путина направили письмо, касающееся данной темы, которое будет доложено российскому лидеру.
Ранее стало известно, что в столице задержали женщину при получении на почте лекарства для больного ребенка. Об этом рассказала директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.
Она уточнила, что было возбуждено уголовное дело, которое должны передать в Следственный комитет. Мониава пояснила, что у ребенка задержанной эпилепсия, а врач назначил препарат "Фризиум".
19 августа прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного лекарства. Материалы проверки направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню, она будет проводиться под контролем Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В июле произошла аналогичная ситуация. Мать мальчика Елена Боголюбова, получившая посылку с запрещенным лекарством в почтовом отделении Москвы, не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Препарат изъяли, женщину задержали.
В московском главке МВД отметили, что полицейские не участвовали в задержании.
"Фризиум" – противосудорожное лекарство. Оно не зарегистрировано в России и содержит клобазам – психотропное вещество, оборот которого законодательно ограничен в России. В Минздраве намерены оценить эффективность этого препарата.
"Прямо и сейчас": задержания за лекарства
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