Кабмин выделил средства на закупку психотропных лекарств для детей

Фото: скриншот видео телеканала Москва 24

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда денег на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Об этом сам глава кабмина написал у себя в социальной сети "ВКонтакте".

"Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств. Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам", – сообщил председатель правительства.

Он отметил, что в настоящий момент некоторые формы необходимых лекарств – сиропы, свечи и растворы – производятся только за рубежом и не регистрируются в России. По словам Медведева, Кабмин решает задачу до конца 2023 года наладить выпуск всех необходимых форм, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими.

Ранее директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что за прошедший месяц в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств умерли восемь тяжелобольных детей. По ее словам, разовая закупка проблему не решит – важно обеспечить бесперебойные поставки и зарегистрировать препараты в России. Мониава подчеркнула, что родители тяжелобольных детей и дальше будут нелегально покупать незарегистрированные лекарства, поскольку дети не перетерпят до октября, а отменять препараты нельзя.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что правительство поручило Минздраву совместно с регионами проработать потребность по незарегистрированным в РФ психотропным препаратам. Речь идет о диазепаме, фенобарбитале, медозаламе (в формах, которые не производятся в России) и клобазаме (он же "Фризиум").

В августе в Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для тяжелобольного ребенка. Врачи назначили ему "Фризиум". 19 августа прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного препарата. Материалы проверки направили на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню. Контролировать проверку будет Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Аналогичная ситуация произошла в июле. Мать тяжелобольного мальчика Елена Боголюбова получила посылку с запрещенным препаратом на почте в Москве, но не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Лекарство изъяли, а женщина была задержана.