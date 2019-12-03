"Ломки без Instagram будут походить на героиновые": психолог – о современных зависимостях

"Человек без этого объекта страдает настолько сильно, что у него начинается его патологический поиск", – описывает психолог и аддиктолог Михаил Хорс самую тяжелую стадию зависимости. И не исключает, что такие "ломки" в будущем переживут и россияне, которые попытаются отказаться от Instagram. Эксперт утверждает: зависимость от соцсети уже есть у всех ее пользователей, единственное – интенсивность ее небольшая, пока... Об этой и других современных аддикциях, а также о том, как сделать так, чтобы в их омут не "засосало" наших детей, читайте в интервью Хорса Москве 24.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

– Михаил, как понять, зависим ли ты от Instagram, Tik Tok или Facebook?



Как диагностировать любую зависимость? Неважно – от Instagram, от сигарет, от алкоголя, от "танков". Тревожный знак – когда мы начинаем без какого-либо объекта страдать. Вот само страдание без него является признаком наличия зависимости. А уже что это – химическое вещество, человек или информация, – это уже второй вопрос.

Чтобы проверить себя, попробуйте неделю не выходить в Instagram. И посмотрите – есть ли чувство, что чего-то не хватает, есть ли тревожное состояние, неудобство какое-то, нечем себя занять – хотя жизнь полна возможностей себя занять. Эти ваши переживания по сути и будут являться тем, что наркоманы называют словом "ломка".

Фото: Москва 24/Никита Симонов

– И к чему все это может привести?



Самая главная угроза любого объекта, который может стать для нас наркотиком, – это сама зависимость. То есть невозможность жить без этого, по сути – это рабство. Instagram-зависимость, конечно, не убивает. Вы не будете валяться в подъезде, как алкоголик на последней стадии. Но вы теряете время, возможности для общения, для работы, для получения каких-то жизненных выгод. Тут каждый сам решает. Насколько ценна для вас свобода?

Но есть нюанс – возраст человека.

Соцсети не способны разрушить полностью социализацию взрослых людей. А вот разрушить социализацию ребенка, подростка – да, Instagram это может.



И сейчас уже есть дети, которые боятся позвонить по телефону. И скоро они будут бояться выйти на улицу.

Я бы сказал, что зависимость на сегодняшний день есть у всех пользователей Instagram, но интенсивность ее – 1-2 стадия (из 4-х возможных). Если проводить аналогию со спиртным, то это как если человек по праздникам пьет бокальчик вина. Это уже алкоголизм, просто это первая стадия.

Что касается неприятных ощущений, если отказаться от соцсети, то у некоторых по интенсивности они уже могут быть такими же, как если бросил курить. То есть как никотиновые ломки. Длиться они могут от одного дня до трех недель.

– Будут ли ломки у Instagram-зависимых по силе напоминать героиновые?



Сейчас пока нет, но в будущем – да, это возможно.

Чем больше соцсети будут создавать новую реальность, выдуманную – для жизни, для проведения времени, – тем глубже люди будут туда погружаться и тем хуже это будет для их реальных возможностей. И тем больнее будет в случае отлучения от этого иллюзорного мира. Отдельные элементы уже добавляют – это когда у тебя "появляются" ушки и так далее. То есть создается несуществующий мир.

Сейчас уже то обилие информации, которое там есть. Та быстрота, с которой эта информация меняется. Лайки – вот это все перевозбуждает нашу психику. Психика становится зависима от этих воздействий. И дальше начинаются ломки без них.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Под угрозой в первую очередь дети и подростки. То есть люди с несформированной психикой. Но нужно учитывать, что сегодняшняя молодежь более инфантильная, чем была 20–30 лет назад. Сейчас все больше и больше 25-летних инфантилов с уровнем личностного развития – такого, социального – 16-летних подростков. Поэтому и эта верхняя граница зоны риска повышается – примерно до 25 лет.

Ну а соцсеть будущего, я думаю, будет максимально виртуальной. Одели присоску на мозг или вживили тебе какой-то чип – и начинаешь сразу ощущать себя как в другом мире, все органы чувств будут задействованы.

И это уже будет полная, глубинная галлюцинация, которая будет выводить людей полностью из контакта с реальностью и переводить этот контакт на вот эту виртуальную нереальность.



И вот такие галлюциногены по сути – это психоактивные вещества, то есть почти как настоящие наркотики. И здесь ломки, да, будут сравнимы с героиновыми.

– А что касается популярных сегодня тренингов личностного роста и онлайн-марафонов. На них тоже можно подсесть?



В тренингах и марафонах – там зависимость либо от личности ведущего – и тут можно проводить параллель с сектантами. Либо там человек оказывается "на игле" у мотивировочных вещей. Вот это вот "Ты все можешь". Зависимость от места, где тебя окружают такие же заряженные люди.

Опасность в том, что на тренингах личностного роста нередко заряжают мыслью, что ты всегда должен быть в ресурсе, в таком энергичном деятельном состоянии. И человека действительно "накачивают", и он сворачивает горы. Это называется маниакальная стадия. Но после нее его ждет не обычная грусть, а настоящая яма. Так устроена наша психика. Чем выше забираешься вот в этом драйве, тем глубже упадешь в депрессивную стадию.

Человек начинает страдать, ненавидит себя за бессилие – и снова идет "заряжаться" на тренинг.

Психика не может всегда быть на позитиве. "Ты все можешь" – это ложь, ты же не Бог. Это нормально – не верить в себя.



Здравая доля сомнений должна быть. Зачем верить? Иди и проверь. Нормально иногда находиться не на пике, нужно себе это разрешить.

Мне приходилось проводить реабилитации людей после таких программ.

– Какие еще можно назвать зависимости современного общества?



Зависимость от виртуальных игр и от лайков, а точнее от разного рода быстрого социального одобрения.

– Ну, допустим, попробовала я жить без Instagram или любимого тренера – и на душе вселенская тоска. Что делать?



Первый шаг – это всегда признание того, что зависимость есть, и дифференцировать себя от этой зависимости. То есть понять, что это не ты хочешь в Instagram, а надо готовить презентацию или идти в спортзал. А все наоборот. Ты хочешь сам вот этого развития, спорта, отношений, прогулок. А тебя заставляют бесцельно часами листать ленту. Заставляет эта зависимость твоя, тяга изнутри, по сути болезнь. Нужно признать, что ты потерял над этим контроль. Тогда появится запрос на помощь.

А дальше – найти специалиста или группу поддержки – а в будущем будет все больше анонимных групп таких зависимых. Либо самому просто воздерживаться. И строить свою жизнь без своего "наркотика", несмотря на неприятные ощущения, апатию и упадок сил, на патологическую тягу снова туда вернуться, которые могут сопровождать процесс выздоровления.

– И самое важное – как вытаскивать ребенка?



Нужно разрешить себе с этим ребенком поссориться. Родителям важно встать в правильную, эффективную взрослую жизненную позицию и сказать: "Я буду ограничивать вплоть до конфликтов, скандалов и вплоть до мнения моего ребенка, что я самый поганый человек на земле. Я это буду делать из любви к моему ребенку". Это называется жесткая любовь.

И тогда, когда человек уже так рассуждает, он приходит, забирает смартфон и говорит: "Все, фигушки. Ты можешь биться головой о стену, кричать, говорить, что я плохой. Пожалуйста, ты на все это имеешь право. Более того, я понимаю, что ты больной человек".

А затем настройтесь на годы вот такой борьбы за своего ребенка.

В современном мире желательно, чтобы у ребенка не было свободной минуты, чтобы он постоянно был в какой-то полезной деятельности.



Сейчас общая склонность к зависимостям больше, чем раньше, потому что больше различных быстрых, доступных кайфов.

Противоядие на личном уровне и на социальном – это культ труда. И это должно идти из семьи. Формирование вот этого мнения с самого детства, что то, что ты получил трудом, трудясь, в труде, – это и есть та самая важная ценность в жизни.

"Вечер": можно ли жить без соцсетей?



Наталья Корчмарек