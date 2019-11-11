"Ощущение, что тебя выкинули посреди океана": как выйти из послеродовой депрессии

Послеродовой депрессией в той или иной степени больны 10–15 процентов матерей, это одно из самых распространенных медицинских осложнений, с которым сталкиваются молодые мамы. В действительности этот процент может быть куда выше: далеко не все женщины могут распознать у себя депрессию и обратиться за помощью. Во многом этому способствует предубеждение, что материнство – это априори счастье, а если женщина не чувствует радости, то с ней что-то не так и она плохая мать. Москва 24 попросила женщин, которые столкнулись с заболеванием, рассказать о том, как они его победили: от паники и ненависти по отношению к ребенку до выздоровления и безусловной любви.

Послеродовая депрессия – миф или правда?

Плохое или нестабильное настроение, отсутствие аппетита, сна и вкусовых ощущений, безразличие ко всему – послеродовая депрессия имеет много общего с депрессией клинической. Но для молодых мамочек в таком состоянии характерны постоянная тревога, ощущение, что они ничего не успевают, и отсутствие любви к ребенку. О заболевании можно говорить, если симптомы не проходят больше двух недель.



Наталья Винниченко психолог С точки зрения физиологии депрессии после родов быть не должно. У женщины после родов вырабатывается в большом количестве гормон окситоцин, который провоцирует ее заботиться о ребенке.

"Окситоцин способствует тому, чтобы у женщины появилось желание заботиться. И в связи с выработкой этого гормона должно быть безграничное ощущение счастья, – поясняет психолог Наталья Винниченко. – Но если у женщины нездоровая психика или она, например, очень сильно тревожились, что не будет ребенка вообще, или тяжело дались беременность, роды, или были трудности с зачатием, то депрессия может начаться". Сами рожавшие женщины уверяют, что в состояние это можно "провалиться", даже если все было вполне благополучно – или кажется, что было.

Елизавета (имя изменено по просьбе героини) родила первого ребенка в 23 года. За плечами – оконченное высшее образование, рядом – любимый, беременность прошла легко, из роддома Лизу с малышкой выписали на четвертый день. Пока молодая мама лежала в палате, ощущения того, что жизнь кардинально поменялась, не было: малышку приносили для кормления и тут же уносили. После выписки Елизавете пришлось познакомиться и с ребенком, и с новой собой.

Депрессия у Лизы началась с осознания, что ее жизнь и она сама ей больше не принадлежат: все, что казалось минимальным набором рутинных действий, стало роскошью. Молодая мама говорит, что не могла "позволить себе" сходить в туалет, принять душ и поесть. "Ты остаешься одна: муж уходит на работу, бабушки и дедушки расходятся по домам, и вот тогда возникают паника и ужас. Во мне будто что-то щелкнуло, и я поняла, что моя жизнь резко перевернулась с ног на голову, – вспоминает женщина первый опыт материнства. – Я больше не могу сделать ничего из того, что хочется, даже спокойно поесть. Сложнее всего принять тот факт, что жизнь так сильно меняется только у тебя: обидно, но ни у мужа, ни у наших родителей – только у тебя".





Елизавета преодолела послеродовую депрессию Женщина принимает на себя весь удар. Ощущение, что меня выкинули даже не посреди речки, а посреди океана. Сказали выплывать – и надо плыть, а берегов не видно. И ты начинаешь плакать, играть вместе с этим ребенком, к которому ты не чувствуешь в лучшем случае ничего.

Ненавижу ребенка. Что делать?

Через неделю, две и даже три никаких изменений в лучшую сторону не было, стало только хуже. "Возникает ненависть к собственному ребенку, и это самое страшное. Я просто не могла понять, как можно любить своего ребенка. Своего собственного ребенка. Как можно полюбить вот это? Вот это существо, которое полностью уничтожило все, что у тебя было, все твое личное время, пространство и вообще всю тебя", – рассказывает она. Все усложнялось тем, что девушка не понимала, что нужно сделать, чтобы ненависть ушла. И тем, что поддержки ждать ей было не от кого: муж работал на две ставки, потому что трат в молодой семье значительно прибавилось, родители тоже работали, все подруги и знакомые еще даже не собирались обзаводиться семьями.



Елизавета Помощь мне была нужна позарез, но во-первых, я не знала, куда идти, а во-вторых, я не из тех, кто умеет просить помощи. 11 лет назад о послеродовой депрессии вообще не говорили, и я просто сходила с ума и рыдала.

Психолог напоминает: сама молодая мама не всегда может адекватно оценить свое состояние, здесь очень важно внимание близких. Защитные механизмы психики могут говорить человеку, что все нормально, что нужно терпеть. Но если женщина не выходит из дома, постоянно плачет, не ест и не спит, ей нужна помощь. "Профилактика депрессии – это помощь и поддержка близких. Женщина будет чувствовать, что она не одна, что другие люди ей помогают, – напоминает Винниченко. – Для профилактики еще можно выбирать питание, которое содержит серотонин, можно даже попить что-то серотониновое. Если депрессия уже случилась, нужно любыми способами показать женщину психологу, психиатру".

Молодая мама может отрицать проблемы и негативно отнестись к предложению показаться специалисту, тогда необходимо разъяснить ей последствия послеродовой депрессии, рассказать, что она может усугубиться суицидальными наклонностями, агрессией по отношению к ребенку.





Наталья Винниченко психолог Кому-то нужно поставить строгое условие: лишить женщину чего-то, пока она не сходит к врачу, а кому-то нужно надавить на жалость, попросить сделать это ради семьи, родственников. Тут уже от характера зависит.

Елизавету спасло осознание того, что часть забот о ребенке нужно делегировать мужу. "Я поняла, что не должна на себе все это тащить, это несправедливо. Когда помимо воли начали лезть абсолютно жуткие мысли, куда бы деть ребенка, чтобы он даже не замолчал – заткнулся, когда я поняла, что готова на совершенно любые способы уже – мне стало страшно, вот тогда я просто отдала ребенка мужу и пошла в душ". Чуть позже на помощь пришла и мама Елизаветы: бабушка новорожденной взяла внучку и заставила Лизу выйти из дома. "Я не была на улице больше двух недель, просто села на лавочку и ничего не понимала. Потом я пошла куда глаза глядят, два часа пролетели как пять минут", – вспоминает женщина.

Правило 60 минут

Винниченко советует молодым мамам обязательно выкроить время, которое они будут посвящать только себе. Даже час в день. Например, выходить на улицу без ребенка, оставлять его няне, бабушкам, папе. Это поможет переключить внимание: "Маникюр, спортзал, бассейн, с подружкой пообщаться. Она один раз сходила, два, три, с ребенком ничего не случилось. И тогда тревожность будет снижаться: женщина как бы будет подтверждать сама себе, что другие люди тоже могут заботиться о маленьком ребенке, что не на ней одной свет клином сошелся и не только от нее ребенок зависит".

Победившая депрессию Лиза подтверждает слова специалиста:

Я знаю, это кажется невозможным, но даже полчаса свободы будут глотком воздуха, который даст силы жить. Нет бабушек – берите няню на час и идите делайте то, чего просит душа.



"Это должна быть именно ваша потребность, а не мужа, ребенка или кого-то еще. Любовь к детям появляется не сразу, и это нормально. Она приходит потом: только потом ты понимаешь, что это лучшее, что с тобой произошло, ты ни на что не променяешь счастье быть мамой. Ты забудешь о боли, о депрессии, о нелюбви к ребенку. Все пройдет, нужно обязательно это понимать", – добавляет Елизавета.

О послеродовой депрессии нужно говорить, она не должна быть табуированной темой, считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Как вариант, она предложила создать горячую линию для мам, которые страдают послеродовой депрессией. "Мамочки делились бы друг с другом, помогали, в роддомах нужно разместить информационные стенды, чтобы женщины понимали, что с ними такое может происходить", – поясняет она. Информация поможет мамам вовремя заметить у себя симптомы, понять, что они не одиноки, и узнать, как можно бороться с заболеванием.

Психологи считают, что бросить девочку могла женщина в послеродовой депрессии



Екатерина Рукавичникова, Анастасия Павелко