Знакомые рассказали о выпавшей из окна женщине с детьми

13:03
Фото: Мобильный репортер
Двое знакомых выпавшей из окна женщины на северо-востоке столицы рассказали о том, что погибшая была очень жизнерадостным человеком, передает телеканал Москва 24.
Приятельница погибшей Александра Печорина поделилась, что познакомились они с Людмилой еще в университете.
"Мы учились вместе в университете. Она была начитана, умна, очень жизнерадостная. Мы переписывались периодически, последний раз, когда она родила дочку. Она очень радовалась этому", – заявила она.
Музыкант Ринат Хабиров знал Людмилу совсем немного. По его словам, познакомились они в кафе, где погибшая работала арт-директором до декретного отпуска.
"Как-то раз мы гуляли с девушкой, зашли в кафе за пиццей. Она, Людмила, была у входа, возилась с дочкой. Людмила позвала нас к себе и заговорила с нами. Мы познакомились. Говорили о всяком. Она попросила нас с девушкой сфотографировать, сказав, что красивая пара. Людмила рассказала, что работала арт-директором в этом кафе и уже хочет выйти на работу – с людьми пообщаться, и что она устала сидеть в декрете", – рассказал он.
Мужчина отметил, что депрессивной погибшая не казалась, в связи с чем новость о ее гибели не укладывается у него в голове.
"С ребенком она возилась, не казалась какой-то депрессивной. Помню, она для ребенка приготовила смесь на кедровых орешках со сгущенкой. Было очень вкусно – она угостила нас с девушкой. Мне показалась она очень искренним и добрым человеком", – заключил Хабиров.
Инцидент произошел утром 11 ноября в Бабушкинском районе Москвы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения женщины и двух детей из окна многоэтажного дома. Гражданка и один из детей погибли на месте, второй ребенок (шестилетний мальчик. – Прим. ред.) находится в реанимации.
В Сети также появилось видео с места происшествия. В ролике показано, что на месте работают сотрудники полиции и следователи. Улицу Чичерина, на которой произошла трагедия, оцепили для выяснения всех обстоятельств случившегося.
По информации старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, в квартире погибшей женщины обнаружили предсмертную записку. В ней содержится просьба погибшей никого не винить в ее смерти. На основе этого обстоятельства сделан вывод о том, что ее смерть "не носит криминальный характер".
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