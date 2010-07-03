В квартире погибшей с ребенком москвички нашли предсмертную записку

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Женщина, найденная мертвой на северо-востоке столицы с одним из своих детей, оставила предсмертную записку, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Смерть женщины не носит криминальный характер. При осмотре в ее квартире найдена предсмертная записка", – сказала Иванова.

В записке содержится просьба погибшей никого не винить в ее смерти, уточняет источник РИА Новости.

Трагедия произошла утром 11 ноября в Бабушкинском районе. Под окнами квартиры на улице Чичерина, в доме 6, обнаружили женщину с двумя детьми. Мать и ее малолетняя дочь погибли. Шестилетний сын находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства. Отмечается, что семья не состояла на учете как неблагополучная.