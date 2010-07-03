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Происшествия

10:55

Семья выпавшей из окна женщины с детьми не считалась неблагополучной

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Семья женщины, которая утром 11 ноября выпала из окна квартиры в Бабушкинском районе столицы вместе с двумя своими детьми, не состояла на учете как неблагополучная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, семья не состояла на учете как неблагополучная", – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на улице Чичерина, в доме 6. Там утром в понедельник были обнаружены без признаков жизни тела женщины и малолетнего ребенка. Также обнаружен маленький мальчик, сейчас за его жизнь борются врачи.

На месте происшествия работают следователи. Специалисты опрашивают свидетелей и пытаются установить родственников пострадавших.

Сотрудники Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело.

Ранее в новостных телеграм-каналах появилась информация, что утром 11 ноября в Бабушкинском районе столицы женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа.

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