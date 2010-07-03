Трагедию с женщиной и двумя детьми в Москве расследуют как убийство

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Сотрудники Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело по факту падения женщины и двух детей из окна многоэтажного дома в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

"По предварительным данным, утром 11 ноября возле жилого дома, расположенного в Бабушкинском районе Москвы, обнаружены без признаков жизни тела женщины и малолетнего ребенка. Также обнаружен малолетний мальчик на вид шести лет, которому сейчас оказывается комплекс реанимационных мероприятий. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", – заявила сотрудница ведомства.

Инцидент произошел на улице Чичерина, в доме 6. На месте происшествия сейчас работают следователи. Специалисты опрашивают свидетелей и пытаются установить родственников пострадавших.

Ранее в новостных телеграм-каналах появилась информация, что утром 11 ноября в Бабушкинском районе столицы женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа.

6 ноября в центре столицы полицейские, спасатели и медики отговорили мужчину, который находился под воздействием галлюциногенов, прыгать с моста. Инцидент произошел в районе Шелепихинского моста. Мужчину впоследствии госпитализировали, установив отравление психодислептиками.