СК начал проверку после обрушения потолка в квартире инвалида на севере Москвы

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Потолок обрушился в квартире жилого дома на Кронштадском бульваре в Москве. Столичный следственный комитет начал проверку, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Проводится доследственная проверка по факту обрушения части потолка в квартире на Кронштадтском бульваре, где проживает инвалид. По словам соседей, в квартире велся ремонт кровли с лета этого года", – сказали в ведомстве.

В московском СК РФ добавили, что следователи организовали все необходимые проверки, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковном Жуковском произошел крупный пожар на складе, открытое пламя охватило всю площадь здания – 3,5 тысячи квадратных метров. На складе произошло частичное обрушение конструкций, однако никто не пострадал.

Еще одно громкое происшествие произошло в жилом многоэтажном здании на Большой Сухаревской в центре Москвы. Огонь охватил сначала квартиру на втором этаже здания, после чего перекинулся на третий и четвертый этажи, а также на шахту лифта.

Из здания эвакуировали 28 человек, пожар удалось полностью потушить только спустя два часа после его начала. Некоторые жильцы дома считают, что в пожаре виноват их "неблагополучный сосед"