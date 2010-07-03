Учеников школы в центре Москвы эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Учителя и ученики школы в центре Москвы были эвакуированы из-за ложного срабатывания сигнализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу: Тетеринский переулок, дом № 2А. По данному адресу сработала сигнализация. В ходе проверки было установлено, что сигнал был ложным.

В конце октября из столичной школы были эвакуированы около 110 человек из-за пожара. ЧП произошло в учебном заведении на улице Новочеремушкинской, доме 64, корпусе 2. В администрации школы рассказали, что пожар возник в подвале – происходило тление утеплителя.

Пожару присвоили минимальный ранг сложности. Его удалось потушить подручными средствами. В результате никто не пострадал.

