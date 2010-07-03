Около 110 человек эвакуировали из столичной школы из-за пожара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 110 человек эвакуировали из школы на юго-западе Москвы из-за возгорания, сообщает ТАСС.

ЧП произошло в учебном заведении на улице Новочеремушкинской, доме 64, корпусе 2. В администрации школы рассказали, что пожар возник в подвале – происходило тление утеплителя.

Из здания вывели 84 ребенка и 26 взрослых. Детей разместили в соседнем корпусе школы.

Пожару присвоили минимальный ранг сложности. Его удалось потушить подручными средствами. В результате никто не пострадал.

Ранее пожарная сигнализация сработала в гостинице в Москве. В результате инцидента из здания было эвакуировано около 700 человек.