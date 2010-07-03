"Горела "неблагополучная" квартира". Очевидцы – о пожаре на Большой Сухаревской

Трое пострадавших при пожаре на Большой Сухаревской обратились за помощью к медикам

Очевидцы рассказали телеканалу Москва 24 о пожаре на Большой Сухаревской улице в центре столицы.

"Я находился на Большой Сухаревской площади и начал наблюдать большое скопление оперативных служб. Из окон верхних этажей [здания] наблюдалось открытое горение. В тот момент, когда я находился на месте происшествия, густой дым шел из окон здания", – заявил очевидец пожара по имени Тимофей.

По его словам, когда подъехали первые спасательные расчеты, людей спасали по лестницам. Тимофей добавил, что серьезно затруднено движение в районе внутренней стороны Садового кольца.

"Когда я подъехал, минут 40 назад, еще валил дым. На данный момент дыма уже не видно, но стоят подъемники – один на уровне седьмого этажа, другой на уровне крыши. Через подъезд то и дело проходят пожарные. Запах гари я почувствовал еще на выходе из метро "Красные ворота", увидел вдали проблесковые маячки и пошел в их сторону", – указал другой очевидец Артем.

Некоторые жильцы дома, в котором произошло возгорание, считают, что виноват в пожаре их сосед-алкоголик.

"Жил разгульный человек, когда он открывал дверь, всегда пахло алкоголем... Наш сосед неблагополучный, у него постоянно пахло алкоголем, очень сильный и резкий запах. Мне кажется, что-то там произошло, и он не успел потушить сам какое-то возгорание", – заявил мужчина по имени Жан.

Он подтвердил, что экстренные службы своевременно прибыли на место пожара.

Возгорание произошло в пятницу, 1 ноября, в доме 16/18, строении 2 по Большой Сухаревской улице. Огонь охватил сначала квартиру на втором этаже здания, после чего перекинулся на третий и четвертый этажи, захватив также шахту лифта.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. К дому приехали спасатели, кареты скорой помощи, а также представители ГИБДД. Последние регулировали дорожное движение, которое было затруднено в районе происшествия.

Сергей Собянин поблагодарил столичных пожарных за оперативное спасение людей. Из горящего здания были спасены 28 человек, из них троим понадобилась помощь медиков.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, пожар мог произойти из-за небрежного обращения одного из жильцов с огнем. Он добавил, что в квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем.

Телеканал Москва 24 опубликовал видео из сгоревшего дома. В ролике видно, как пожарные заходят в подъезд, в котором произошло возгорание.