Опубликовано видео из горевшего на Большой Сухаревской дома

Опубликованы кадры из сгоревшего дома

Опубликовано видео с места пожара на Большой Сухаревской улице, передает телеканал Москва 24.

В ролике видно, как пожарные заходят в подъезд дома, в котором произошло возгорание. Спасатели находятся на лестничной клетке.

Пожар произошел в пятницу, 1 ноября, в восьмиэтажном жилом доме по адресу: улица Большая Сухаревская, дом 16/18, строение 2. Сначала огонь охватил квартиру на втором этаже здания, после чего возгорание перекинулось на третий и четвертый этажи. Кроме того, в строении повреждена шахта лифта, система частично обрушилась.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы: спасатели, кареты скорой помощи, представители ГИБДД. Движение в районе произошедшего пожара, а именно на Большой Сухаревской улице и на части Садового кольца, затруднено. На данный момент пожар ликвидирован.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных пожарных за оперативное реагирование и локализацию пожара.

"Пожар в доме на Большой Сухаревской локализован. Несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены. Трое госпитализированы, угрозы жизням нет. Спасибо московским пожарным", – написал градоначальник в микроблоге Twitter.