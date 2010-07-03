Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован

Движение в районе Большой Сухаревской площади затруднено из-за пожара

Пожар в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Принятыми мерами огонь удалось потушить в 17:08.

Из горящего здания спасены 26 человек. Из них пострадали три человека. Они госпитализированы, угрозы их жизням на данный момент нет.

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативное тушение пожара в многоэтажке. Он отметил, что, несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены.

Сообщения о возгорании на Большой Сухаревской площади, доме 16/18, строении 2, поступили в 15:19. Распространение огня удалось остановить в 16:58.

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Квартира загорелась на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. Затем огонь перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло частичное обрушение конструкции.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что пожар мог произойти из-за небрежного обращения одного из жильцов с огнем. Отмечается, что в квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем.

Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти. Столичное МЧС направило дополнительные силы пожарных и спасателей к месту происшествия: около 10 карет скорой помощи, а также наряды ГИБДД для регулировки движения. Для отключения коммуникаций на место были направлены представители Мосэнерго, Мосгаза и других городских служб.