Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован

17:21
Движение в районе Большой Сухаревской площади затруднено из-за пожара
Пожар в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Принятыми мерами огонь удалось потушить в 17:08.
Из горящего здания спасены 26 человек. Из них пострадали три человека. Они госпитализированы, угрозы их жизням на данный момент нет.
Сергей Собянин поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативное тушение пожара в многоэтажке. Он отметил, что, несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены.
Сообщения о возгорании на Большой Сухаревской площади, доме 16/18, строении 2, поступили в 15:19. Распространение огня удалось остановить в 16:58.
Квартира загорелась на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. Затем огонь перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло частичное обрушение конструкции.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что пожар мог произойти из-за небрежного обращения одного из жильцов с огнем. Отмечается, что в квартире, где располагался очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем.
Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти. Столичное МЧС направило дополнительные силы пожарных и спасателей к месту происшествия: около 10 карет скорой помощи, а также наряды ГИБДД для регулировки движения. Для отключения коммуникаций на место были направлены представители Мосэнерго, Мосгаза и других городских служб.
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