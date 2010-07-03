Фото: соцсети

Пожар на складе в подмосковном Жуковском ликвидирован. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Пожар ликвидирован в 08:15 по Москве", – сказали в пресс-службе.

Сообщения о возгорании на Кооперативной улице поступили в 04:14, а в 05:53 пожар локализовали на площади 1750 квадратных метрах. К тушению пожара привлекли 59 человек и 16 единиц техники.

В штабе пожаротушения уточняли, что на складе произошло частичное обрушение конструкций здания. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

Накануне пожар произошел в поселке Московский Писатель в ТиНАО. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Возгорание происходило на крыше частного дома № 3 на улице Гусева.

