Пожар произошел в поселке Московский Писатель в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В поселке Московский Писатель на территории ТиНАО в одном из частных домов произошел крупный пожар.

"У частного дома номер 3 на улице Гусева горела крыша", – рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Накануне пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме на улице Большой Сухаревской. Возгорание началось в одной из квартир. После этого огонь распространился на верхние этажи и шахту лифта. Из-за пожара эвакуировали 28 человек, троим из которых потребовалась медицинская помощь.

