Фото: МЧС РФ

Пожар на складе в Жуковском локализован, передает телеканал Москва 24, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

Сообщения о возгорании на Кооперативной улице поступили в 04:14, а в 05:53 пожар удалось локализовать. К тушению пожара привлекли 59 человек и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что возгорание увеличилось до 3,5 тысяч квадратных метров. В штабе пожаротушения уточнили, что на складе произошло частичное обрушение конструкций здания. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

Накануне пожар произошел в поселке Московский Писатель в ТиНАО. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Возгорание происходило на крыше частного дома № 3 на улице Гусева.

