Площадь пожара на складе в Жуковском выросла до 3,5 тысяч кв м

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Площадь возгорания на складе в подмосковном Жуковском увеличилась до 3500 квадратных метров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Склад горит по всей площади – 3,5 тысячи квадратных метров. Возгорание локализовано", – рассказал источник.

В штабе пожаротушения уточнили, что на складе произошло частичное обрушение конструкций здания. Известно, что оно горит по всей площади открытым огнем.

Ранее сообщалось о пожаре на площади порядка 1,8 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.