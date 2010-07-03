Опубликовано видео с места падения матери с детьми

В Сети появилось видео с места падения матери с детьми из дома в Бабушкинском районе Москвы.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают полиция и следователи. Улицу Чичерина, где произошла трагедия, оцепили. Специалисты опрашивают свидетелей и пытаются установить родственников пострадавших.

Ранее сообщалось, что утром 11 ноября на северо-востоке Москвы женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа. Инцидент произошел на улице Чичерина, в доме 6. В результате женщина и ее дочь погибли. Шестилетний сын находится в реанимации.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства. По данным следствия, возле жилого дома обнаружили без признаков жизни тела женщины и малолетнего ребенка. Также обнаружен малолетний мальчик на вид шести лет, которому сейчас оказывается комплекс реанимационных мероприятий.

Как сообщает РИА Новости, семья не состояла на учете как неблагополучная.