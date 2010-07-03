Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Бывшая ученица выпавшей из окна женщины рассказала о погибшей порталу Москва 24.

"Мы общались с ней и после школы. Она прекрасный, добрый, отзывчивый человек. Ученики ее очень любили, даже со сложными учениками она находила контакт", – рассказала девушка.

Выпавшая из окна женщина по имени Людмила ранее проходила практику в школе города Владимира как учитель русского языка и литературы.

Инцидент произошел утром в понедельник, 11 ноября, в Бабушкинском районе Москвы. Сотрудники Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело по факту падения женщины и двух детей из окна многоэтажного дома в Москве. Гражданка и один из детей погибли на месте, второй ребенок (шестилетний мальчик) находится в реанимации.

В Сети также появилось видео с места происшествия. В ролике показано, что на месте работают сотрудники полиции и следователи. Улицу Чичерина, на которой произошла трагедия, оцепили для выяснения всех обстоятельств случившегося.

По информации старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, в квартире погибшей женщины обнаружили предсмертную записку. В ней содержится просьба погибшей никого не винить в ее смерти. На основе этого обстоятельства сделан вывод о том, что ее смерть "не носит криминальный характер".