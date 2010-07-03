Минздрав попросили создать горячую линию по вопросам послеродовой депрессии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Национальный родительский комитет попросил Минздрав создать в России горячую линию по вопросам послеродовой депрессии. Обращение направлено на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой, сообщила сайту Москва 24 глава комитета Ирина Волынец.

В письме отмечается, что в понедельник, 11 ноября, после трагического случая в Москве в СМИ и экспертной среде с новой силой началось обсуждение проблемы послеродовой депрессии у российских женщин.

"К сожалению, это не первый случай в России, когда отсутствие своевременной помощи женщине в состоянии послеродовой депрессии приводит к ужасным, непоправимым последствиям", – говорится в обращении.

Отмечается, что близкие не всегда в состоянии вовремя среагировать, а в стране не хватает механизмов предоставления молодым матерям централизованной квалифицированной помощи.

Также предлагается во всех роддомах установить стенды с информацией о признаках послеродовой депрессии и способах реагирования на проблему.

"Поскольку у меня тоже эта проблемы была, когда у меня родился ребенок, я прекрасно понимаю, как здорово было бы, если бы тогда у меня была поддержка", – рассказала Волынец Москве 24.

Утром 11 ноября в Бабушкинском районе мать с двумя детьми выпала из окна многоэтажного дома. Женщина и один ребенок погибли. Шестилетний мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В квартире погибшей обнаружили предсмертную записку. В ней содержится просьба никого не винить в ее смерти. Предварительно, ее смерть "не носит криминальный характер".