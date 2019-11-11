Выживший после падения с высоты ребенок находится в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Шестилетний мальчик, выживший после падения с высоты на северо-востоке столицы, находится в тяжелом состоянии, сообщает Агентство "Москва".

В департаменте здравоохранения уточнили, что вызов по факту падения с высоты двоих детей и матери поступил от очевидца в 8:40. На место происшествия сразу же выехали четыре бригады скорой помощи: три ближайшие общепрофильные и одна специализированная выездная анестезиологии и реанимации.

Уже в 8:45 машины были на месте. Медики там же оказали помощь ребенку, после чего в крайне тяжелом состоянии эвакуировали его в одну из детских больниц. Также бригады скорой помощи на месте констатировали биологическую смерть матери и второго ребенка.

В Депздраве добавили, что в 8:22 в единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок от самой матери. Ей требовалась консультация о состоянии здоровья ребенка. После разговора старший врач-педиатр принял решение направить к женщине бригаду скорой помощи. Медики прибыли по адресу в 8:36, однако дверь в квартиру им не открыли, телефон места вызова не отвечал.

В пресс-службе также обратили внимание, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что женщина в этот день несколько раз звонила в скорую помощь с целью вызова бригады либо консультации, не соответствует действительности.

Инцидент произошел утром 11 ноября в Бабушкинском районе Москвы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения женщины и двух детей из окна многоэтажного дома. Гражданка и один из детей погибли на месте, второй ребенок (шестилетний мальчик. – Прим. ред.) находится в реанимации.

В Сети появилось видео с места происшествия. В ролике показано, что на месте работают сотрудники полиции и следователи. Улицу Чичерина, на которой произошла трагедия, оцепили для выяснения всех обстоятельств случившегося.

По информации старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, в квартире погибшей женщины обнаружили предсмертную записку. В ней содержится просьба погибшей никого не винить в ее смерти. На основе этого обстоятельства сделан вывод о том, что ее смерть "не носит криминальный характер".