"Меня просто трясет, мне надо вызвать рвоту": откровения человека, страдающего булимией

Стационар первой в России Клиники для лечения расстройств пищевого поведения, открытой в Москве всего две недели назад, уже заполнился на 80%. Здесь бесплатно могут лечиться пациенты с булимией и анорексией. Насколько страшны такие болезни и что испытывает человек, который не может контролировать потребление еды, нам рассказал 22-летний парень, страдающий пищевым расстройством.

Фото: личный архив Константина К. (вес 150+ кг)

"Хочешь есть – попей водички", – рассказ Константина К. о своих отношениях с едой

Я начал толстеть лет в 11–12, на тот момент я ел очень много и был сильно полнее сверстников. Состояние было такое, что если я хочу есть, я буду есть, пока желудок не забьется настолько, что уже в горло ничего не лезет. Я не мог это контролировать. Например, я не мог просто съесть 15 пельменей и на этом остановиться. В 10 лет я легко съедал 10 больших чебуреков за раз и еще что-нибудь. Дома в еде меня никто не ограничивал: я выбирал из того, что было, плюс готовил сам. С младших классов я уже самостоятельно мог приготовить выпечку, котлеты, чебуреки и беляши. Есть же хочется! Чему-то учила мама, что-то брал из интернета или придумывал сам.

Из-за веса меня постоянно оскорбляли одноклассники. Чем больше килограммов я набирал, тем сильнее становилась неприязнь сверстников. Каждый день был почти одинаковым, словесные оскорбления начинались с самого утра. Учителя особо это не контролировали, да, наверное, и не знали про ситуацию.

Этот стресс я стал "заедать" еще больше, и в возрасте 18 лет при росте 182 см я весил уже 159 килограммов и продолжал прибавлять.

Сначала я думал, что просто люблю поесть, что нет силы воли, как все вокруг говорили. Но в 18 лет, когда стал осознавать, что моя порция может весить несколько килограммов, понял, что это уже болезнь. Еще одним важным наблюдением стало то, что я испытываю особенно сильный голод, когда прихожу из школы после очередного неудачного дня общения со сверстниками. Я просто заедал этот стресс от психологического давления, и не понимал, что с этим делать. Решил начать искать информацию по этой теме в интернете и наткнулся на советы о том, как есть и не толстеть.

Стал изучать подробнее и узнал, что есть такая болезнь, булимия. Почитав про этот недуг, я увидел схожие симптомы у себя: что я не могу наесться или, наоборот, иногда не могу заставить себя есть. Мой режим питания сильно отличался от режима обычных людей.



Плюс там было описано, что при болезни такое переедание происходит из-за стресса.

Тогда я стал изучать проблему глубже и нашел в соцсетях группы, где обсуждались пищевые расстройства (булимия и анорексия) на фоне психологических проблем. Начал общаться с людьми. Но там таких, как я, кто хочет много есть, практически не было. Все хотели весить килограммов 40, хотели есть и потом блевали, либо сидели на диетах а-ля "только вода". Эти люди также постоянно пили мочегонные или слабительные, некоторые выпивали аж по 30 таблеток, потому что меньшее количество на них уже не действовало, настолько был посажен организм.

Тогда я решил обратиться к врачу. Вообще из-за веса у меня подозревали диабет, но он не подтвердился, поэтому прописали таблетки для похудения и все. Диагноз так и не поставили, к психологу тоже не направляли, а выписанный эндокринологом препарат настолько отбил аппетит, что за несколько недель я ел всего раз пять. Было так плохо, что пришлось прекратить прием лекарств.

Но болезнь продолжала прогрессировать, я ел все больше и больше. Мама понимала, что я потребляю много пищи, но не видела, насколько действительно это было много.



Она принимала меня таким, какой я есть, а не то чтобы "ты больной, псих, иди лечись!". К врачам я больше не обращался, хотя похудеть хотелось, поэтому спустя пару лет, в 2016 году, решил сесть на диету.

Вообще у меня было несколько неудачных попыток похудеть, но их хватало максимум на один день, после чего я снова срывался. В один момент я решил, что все, хватит, и сел на жесткую диету. Повезло, что мы сделали это вместе с мамой, у нее тоже был лишний вес, вдвоем сидеть на диете оказалось гораздо легче. Две недели я практически ничего не ел, кроме гречки, запаренной кипятком. Проблема была в том, что гречку я не очень люблю, поэтому съедал буквально одну-две ложки в день, иногда вообще ничего не ел, просто отвращение возникало. Конечно, было очень плохо: я еле двигался, кружилась голова. За этот период я скинул около 10 килограммов, и сам оказался в шоке, что впервые получилось сбросить вес.

Но потом пришлось перейти на другую диету, потому что гречка не лезла, что-то надо было делать, я даже со стула встать не мог, чуть ли не в обморок падал. Тогда мы выбрали белковую диету: обезжиренная "молочка", курица, отруби и определенные овощи. Так за один год я похудел до 85 килограммов.

Фото: личный архив Константина К. (вес 150+ кг)

Мы продолжали вместе сидеть на диете, но в какой-то момент вес "встал" и дальше никак не хотел снижаться, у меня опять начались срывы. Кроме того, появились "качели": я то скидывал вес, то снова набирал. Сначала минус 15, затем плюс 20 килограммов, и так несколько раз за год.

Сейчас я считаю калории и ем довольно мало, до 1000 ккал в день. Сижу на довольно строгой диете, могу съесть 100 граммов овсянки в день и все. К каше иногда добавляю ягоды, несколько фруктов или овощей, а также пью довольно много кофе с сахарозаменителем и потихоньку добавляю туда обезжиренное молоко. В принципе, меня это устраивает, и я себя нормально чувствую. После того, как я мало ел, я не могу есть совсем в небольших количествах, мне становится плохо. Если я не позавтракаю, начинает кружиться голова, поэтому даже если нет аппетита, все равно приходится в себя пихать ту же кашу.

Хотя иногда у меня случаются срывы, и я ем то, что нельзя на диете, тогда приходится идти в туалет, все это "выворачивать". Первый раз я попробовал этот метод, когда узнал из соцсетей, что так делают другие люди. Потом стал практиковать каждый раз, когда съедал что-то сладкое: печенье, конфеты, пряники, шоколад. Получаю удовольствие и опять вызываю рвоту, затем приходит какая-то легкость. Но теперь я могу это делать не только во время срывов на запрещенную в рамках диеты еду, но и после обычного приема пищи, той же каши, например. Проблема в том, что каждый раз после еды у меня возникает сильное чувство вины.

Наступает отторжение. Это бывает не каждый день, и я стараюсь не делать это после каждого приема пищи, но иногда меня просто трясет, мне надо вызвать рвоту, потому что я чувствую себя жирным, страшным. Я ведь худею, мне нельзя.

Когда общался с врачами, все советы были из разряда "надо меньше есть", "сядь на диету" и "если захочешь есть – попей водички". Кто-то говорил, что ничего страшного, вырастешь, похудеешь. В школе ставили диагноз "депрессия", а про пищевое расстройство и речи не шло. Мне выписывали антидепрессанты, но они не помогали. Серьезно я занялся этим вопросом только после 18, когда стал понимать, что хочется быть красивым, одеваться нормально, а таких размеров в магазине даже и нет. Друзей тоже не было, не с кем было этими переживаниями поделиться, все держал в себе, и это тоже было стрессом, который приходилось "заедать".

После девятого класса я перешел в другую школу, пришлось начать ходить на физкультуру. У меня всегда было освобождение по здоровью, но здесь почему-то его не давали. Для меня было стрессом уже просто подумать о том, что я пойду на физкультуру, что придется переодеваться, меня кто-то увидит. Я вообще не любил выходить на люди, еще и физрук постоянно капал на мозг.

Сейчас я думаю, что у меня в принципе предрасположенность к полноте была, но толчком стало именно давление со стороны сверстников, сама стрессовая ситуация. Если бы ее не было, вряд ли бы я столько ел. Проблемы с коллективом продолжились и позже, когда пошел на работу. Уже тогда в сознательном возрасте я пришел к врачу и рассказал о проблемах. Она сказала, что я просто очень чувствительный, выписала транквилизаторы. Сейчас я уже их не пью, и стресс не заедаю, потому что его на работе нет.

Фото: личный архив Константина К. (вес 79 кг)

В данный момент я понимаю, что это уже психологическая и физиологическая проблема, когда мне хочется вызвать рвоту после приема пищи. Но все же радует, что я уже не так часто набрасываюсь на что-то запрещенное, да и еда стала какой-то безвкусной. Сейчас хочу не просто хорошую внешность, но и здоровье чтобы было. А еще было бы здорово завести близких друзей в своем городе, ведь пока они есть только в других городах или в интернете. Хотя мне еще повезло, что меня хоть кто-то поддерживает, пусть и в Сети. Если бы я раньше знал про клиники для лечения расстройств с пищеварением, то точно бы туда пошел, но сейчас, думаю, уже смогу справиться сам. Хотя мне главное – не дойти до слишком низкого веса и вовремя остановиться. Если не остановлюсь, то к врачу пойду, ведь я действительно понимаю, что это плохо.

Сегодня о моей болезни никто не знает, кроме родных.

В повседневной жизни бывает тяжело, от булимии возникает изжога и боли в желудке. Также от желудочного сока может разъесть рот, губы, есть шрамы на руках и пальцах от зубов из-за того, что вызываешь рвоту. Бывают ситуации, когда и вне дома приходится это делать. Я решил поделиться своей историей, чтобы другие люди с заболеваниями пищевых расстройств смогли узнать о моем опыте. И понять, что если хотят похудеть, то лучше не делать это таким способом, как сделал я.



Кого и как лечат в Клинике расстройств пищевого поведения

Сейчас в медицине под понятием "булимия" подразумевают два синдрома: нервная булимия и компульсивное (принужденное) переедание, которое связано с психологическими причинами. При нервной булимии человек непрерывно озабочен едой, испытывает "волчий голод" и постоянно переедает, а затем противодействует набору веса с помощью рвоты, голодания или приема лекарств. При компульсивном переедании человек особо не контролирует вес тела.

При анорексии у человека наблюдается психическое расстройство, при котором искажается представление об образе собственного тела. Вследствие этого происходит отказ от еды и противодействие набору веса с помощью рвоты, голодания, приема мочегонных и использования клизм.

В особые группы риска входят молодые люди в конце пубертатного периода. Чаще это девушки, но парни тоже не редкость. Во многих случаях негативным фактором, подталкивающим человека к развитию заболевания, являются реклама, общественное мнение и навязывание определенных идеалов красоты. Также триггером могут служить психотравматические события или наследственность, отягощенная психической патологией.

Главный врач психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева Георгий Костюк отмечает, что "востребованность лечения пищевых расстройств в стране очень большая, и очень много пациентов, которые не могут получить помощь".

Фото: личный архив Константина К. (вес 85 кг)

На сегодняшний день стационар в клинике заполнен на 80%. Уже в первые дни работы центра лечения пищевых расстройств мы получили шквал звонков со всей России и не только. Проблема заключается в том, что раньше просто не было мест, где можно было получать такую помощь в комплексе. Здесь требуется и дотационное пособие (для тяжелобольных), и специалисты-диетологи, а также психологическая и психотерапевтическая поддержка. Поэтому люди, отчаявшись, звонят нам отовсюду.

Как отмечает Костюк, лечение это довольно длительное, в среднем может составлять три-четыре недели. Но все зависит от конкретного случая, у кого-то наступает ремиссия, у кого-то происходят рецидивы, и приходится возобновлять лечение. Но главное, что теперь булимию и анорексию можно официально лечить бесплатно, пусть пока клиника только одна в столице. "Эта услуга входит в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи и оплачивается за счет регионального бюджета", – сообщил Костюк.