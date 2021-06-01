Почти 45% родителей признались, что следят за страницами своих детей в соцсетях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Социальная сеть "Одноклассники" и исследовательский центр ResearchMe провели опрос и выяснили, как россияне относятся к тому, что дети с ранних лет начинают пользоваться интернетом.
Оказалось, что подавляющее большинство лояльно в этом вопросе. Только 16% респондентов категорически запрещают своим детям пользоваться интернетом.
При этом 45% родителей контролируют время, проведенное их чадами в Сети. Свободный доступ предоставляют 39% опрошенных. При этом 44% взрослых следят за страницами своих детей в социальных сетях, ставят лайки и оставляют комментарии. Треть состоит в семейных группах и чатах. Примечательно, что почти половина взрослых радуется, когда их ребенок общается в соцсетях с друзьями.
Отвечая на вопрос о том, говорили ли они со своими детьми о правилах безопасного поведения в интернете, 51% ответил утвердительно, еще 35% затрагивали эту тему пару раз.
Кроме того, больше половины респондентов публикуют в интернете фотографии своих сыновей и дочерей. 35% из них стараются скрыть лица детей с помощью смайликов и картинок: 46% опасаются, что снимки могут попасть третьим лицам, 21% родителей делает это из-за суеверий.
В исследовании приняли участие 1 010 пользователей Рунета, из которых 53% женщин и 47% мужчин, 72% из них имеют детей.
Ранее россияне назвали основные недостатки интернета. К ним они причислили отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей, а также агрессию и нетерпимость в социальных сетях.
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