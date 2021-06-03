Екатерина Мизулина рассказала, как можно устроить "белый" интернет для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "белый" интернет для школьников, который анонсировали в Минпросвещения, можно реализовать посредством установки дополнительных программных настроек браузера или как отдельный продукт для детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину.

По ее словам, в "белом" интернете у ребят не будет доступа ко всей информации, которая не разрешена в стране на уровне законодательства.

"Скорее всего, это будет реализовано в виде каких-то дополнительных программных настроек браузера, чтобы их легко мог включить родитель. Также вероятно, что это будет отдельный продукт, который будет устанавливаться на устройство ребенка", – отметила Мизулина.

Кроме того, она также рассказала о том, что запуск аналогичных проектов давно обсуждается и некоторые операторы уже заняты разработкой подобных сервисов.

Другой вопрос, по ее мнению, состоит в том, какие ресурсы попадут в число рекомендуемых, а какие одобрят и признают хорошими.

"Это дискуссионный вопрос, так, если говорить о крупнейших социальных сетях, от доступа к плохому контенту от хорошего ребенка ограждает лишь один клик. Здесь важно понимать, как будут настроены механизмы модерации и действительно ли весь негативный контент по мнению родителей будет закрыт для детей", – отметила она.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать "белый" интернет с проверенным контентом для школьников в общеобразовательных учреждениях.

Так, школьники смогут в том числе просматривать фильмы и читать художественную литературу онлайн.