Екатерина Мизулина рассказала, как можно устроить "белый" интернет для школьников

16:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проект "белый" интернет для школьников, который анонсировали в Минпросвещения, можно реализовать посредством установки дополнительных программных настроек браузера или как отдельный продукт для детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину.
По ее словам, в "белом" интернете у ребят не будет доступа ко всей информации, которая не разрешена в стране на уровне законодательства.
"Скорее всего, это будет реализовано в виде каких-то дополнительных программных настроек браузера, чтобы их легко мог включить родитель. Также вероятно, что это будет отдельный продукт, который будет устанавливаться на устройство ребенка", – отметила Мизулина.
Кроме того, она также рассказала о том, что запуск аналогичных проектов давно обсуждается и некоторые операторы уже заняты разработкой подобных сервисов.
Другой вопрос, по ее мнению, состоит в том, какие ресурсы попадут в число рекомендуемых, а какие одобрят и признают хорошими.
"Это дискуссионный вопрос, так, если говорить о крупнейших социальных сетях, от доступа к плохому контенту от хорошего ребенка ограждает лишь один клик. Здесь важно понимать, как будут настроены механизмы модерации и действительно ли весь негативный контент по мнению родителей будет закрыт для детей", – отметила она.
Ранее сообщалось, что в России планируют создать "белый" интернет с проверенным контентом для школьников в общеобразовательных учреждениях.
Так, школьники смогут в том числе просматривать фильмы и читать художественную литературу онлайн.
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