Собянин пожелал выпускникам столичных школ удачи на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин пожелал удачи в сдаче ЕГЭ выпускникам столичных школ. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Желаю вам удачи и уверенности в себе", – написал градоначальник.

Мэр отметил, что ребята покажут на экзаменах свой лучший результат. Он также добавил, что ЕГЭ является самым важным моментом для выпускников.

31 мая в России начался основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 24 июня.

Резервными днями для сдачи экзаменов назначены 28, 29 июня и 2 июля, дополнительный срок – 12, 13, 14 и 17 июля.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила на пунктах сдачи ЕГЭ уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике распространения коронавируса.