Голикова призвала усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ

09:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ после трагедии, которая произошла в школе в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.
"В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов", – сказала вице-премьер.
По ее словам, в этом году в качестве кадров для организации экзамена задействуют более 300 тысяч человек. Вице-премьер подчеркнула, что ЕГЭ должен пройти без сбоев и с учетом всех мер безопасности.
Голикова уточнила, что особое внимание нужно уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике распространения коронавируса.
В Рособрнадзоре ранее объявили об отсутствии планов переносить ЕГЭ и ОГЭ. На случай если кто-то из участников заболеет, можно будет воспользоваться резервными днями. Основная волна ЕГЭ начнется 31 мая и продлится до 25 июня.
В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщали, что в ЕГЭ примут участие 67 926 выпускников школ 2021 года, 16 765 выпускников прошлых лет, которые обучались по программе среднего профессионального образования либо в иностранных образовательных организациях, 2 331 человек, завершивший освоение образовательной программы по учебному предмету (учащиеся 10-х классов).
Также сообщалось, что единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.
"Москва сегодня": ЕГЭ в этом году пройдет с соблюдением антиковидных мер
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