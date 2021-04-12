ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Уточняется, что исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет. Кроме того, перенос сроков экзамена для столицы не обсуждается.

"ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что законопроект о добровольной сдаче государственной итоговой аттестации внес в нижнюю палату парламента депутат Госдумы Максим Зайцев.

В проекте закона предлагается разрешить учащимся добровольно сдавать ГИА, а также проводить ее для тех, кто собирается поступать в учреждения среднего профессионального образования на конкурсной основе.