ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию

12:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.
Уточняется, что исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет. Кроме того, перенос сроков экзамена для столицы не обсуждается.
"ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором", – рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что законопроект о добровольной сдаче государственной итоговой аттестации внес в нижнюю палату парламента депутат Госдумы Максим Зайцев.
В проекте закона предлагается разрешить учащимся добровольно сдавать ГИА, а также проводить ее для тех, кто собирается поступать в учреждения среднего профессионального образования на конкурсной основе.
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