В Госдуму внесли законопроект о добровольной сдаче ГИА

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Законопроект о добровольной сдаче Государственной итоговой аттестации внес в нижнюю палату парламента депутат Госдумы Максим Зайцев. Документ опубликован в электронной базе ГД.

В проекте закона предлагается разрешить учащимся добровольно сдавать ГИА, а также проводить ее для тех, кто собирается поступать в учреждения среднего профессионального образования на конкурсной основе.

"При этом к такой государственной итоговой аттестации будут допускаться только лица, освоившие образовательные программы основного общего образования в полном объеме и окончившие 9-й или 10-й класс", – сообщается в пояснительной записке.

Автор законопроекта считает, что он позволит ориентировать детей на получение широких знаний, а также освободит их от стресса перед сдачей ГИА.

Ранее Минпросвещения подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году. Согласно проекту, ГИА по русскому языку и математике предлагается проводить в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).