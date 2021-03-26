Названы даты проведения контрольных работ в 9-х классах вместо ОГЭ

10:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Контрольные работы для девятиклассников вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору будут проходить с 18 по 21 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
"Контрольные работы будут проведены в следующие даты: 18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая – физика, история; 20 мая – обществознание, химия; 21 мая – география, иностранные языки", – говорится в сообщении.
Как уточняется, учащиеся девятых классов должны будут подать заявления с указанием выбранного учебного предмета до 30 апреля включительно. Заявление нужно подать в своей школе.
До завершения срока подачи заявления школьники могут изменить выбранный ранее предмет для написания контрольной работы. Для этого нужно подать повторное заявление.
В конце февраля в Минпросвещения подготовили проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году. Согласно документу, ГИА по русскому языку и математике предлагается проводить в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
При этом ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, родному языку из числа языков народов РФ, литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ в этом году проводиться не будет.
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