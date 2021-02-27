В России упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выпускники школ в нынешнем году будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам, сообщается на сайте кабмина.

"Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции", – говорится в сообщении.

Как уточняется, учащиеся девятых классов смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Предметы по выбору сдавать не нужно.

Учащимся одиннадцатых классов, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоят Государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Поступающим в вузы нужно будет сдать ЕГЭ по нужным для поступления предметам. При этом для получения аттестата будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Также экзамены смогут сдать выпускники прошлых лет, которые решили поступать в высшие учебные заведения и для учащихся десятых классов, которые готовы сдать их досрочно.

Учащиеся с инвалидностью, которые оканчивают одиннадцатый класс, выберут между ГВЭ и ЕГЭ по русскому языку. На этом основании им выдадут аттестат.

24 февраля стало известно, что Минпросвещения подготовило проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году. Согласно проекту, ГИА по русскому языку и математике предлагается проводить в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

При этом ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, родному языку из числа языков народов РФ, литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ в этом году проводиться не будет.

Ранее сообщалось, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году пройдет в установленном ранее формате. Его будут сдавать школьники, которые намерены поступать в вузы.

