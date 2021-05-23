Собянин рассказал о готовности столичных классов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ

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Сергей Собянин сообщил, что классы столичных школ готовы для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Заявление мэр сделал в эфире телеканала "Россия 1".

"Все наши классы готовы и для ЕГЭ, и для ОГЭ. Вся информационная система готова, технические возможности. Самое главное, чтобы наши учащиеся были готовы сдавать Единый государственный экзамен, чтобы они получили возможность поступления в лучшие вузы нашей страны, вот это самое главное в подготовке к ЕГЭ", – отметил градоначальник.

Он также выразил надежду, что школьники покажут результаты не хуже прошлых лет.

"С учетом того, что мы достаточно долго находились на дистанционном обучении во время пандемии, надеюсь, что результаты единого госэкзамена будут не хуже, чем в 2020 и 2019 годах", – добавил Собянин.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что в ЕГЭ примут участие 67 926 выпускников школ 2021 года, 16 765 выпускников прошлых лет, которые обучались по программе среднего профессионального образования либо в иностранных образовательных организациях, 2 331 человек, завершивший освоение образовательной программы по учебному предмету (учащиеся 10-х классов).

Также сообщалось, стало известно, что единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.

