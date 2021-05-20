В Рособрнадзоре раскритиковали идею ввести ЕГЭ по физкультуре и технологии

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Рособрнадзор не планирует вводить ЕГЭ по физкультуре и технологии, поскольку формат экзамена не сможет соответствовать требованиям технических и спортивных вузов. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

В рамках горячей линии по вопросам предстоящей аттестации школьников Музаев отметил, что для военных вузов требуется одна спортивная подготовка, для спортивных – другая, поэтому попытка ввести физкультуру в ЕГЭ создаст выпускникам множество проблем.

"Поэтому здесь мы не планируем ничего, не предлагают и эксперты сдавать этот экзамен в формате ЕГЭ ", – передает ТАСС слова Музаева.

Что касается технологии, подчеркнул глава Рособрнадзора, то школьный курс не соотносится с тем, чему учат в технических вузах.

"Если мы будем смотреть школьные стандарты и сравнивать их со стандартами вузов, то увидим кардинально разные вещи, поэтому здесь тоже ничего не планируется", – добавил Музаев.

Глава образовательного ведомства также отметил, что ни творческие, ни спортивные вузы не должны ограничивать рамками одного формата уровень подготовки выпускников к поступлению.

Ранее Анзор Музаев выразил надежду, что сдавать ЕГЭ в 2022 году будут все выпускники, а не только те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения.