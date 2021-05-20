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Общество

12:24

ЕГЭ в 2022 году будут сдавать все выпускники школ

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду, что все выпускники школ, а не только планирующие поступать в вуз, будут сдавать ЕГЭ в 2022 году, передает ТАСС.

В этом году Единый госэкзамен сдают выпускники, которые собираются поступать в вузы. Учащиеся 11-ого класса, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, нужно будет сдать лишь государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.

ЕГЭ по математике базового уровня в этом году отменили, а профильную математику сдают выпускники, которым экзамен необходим для поступления.

Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что в этом году ЕГЭ и ОГЭ пройдут в штатном режиме, сроки меняться не будут. По его словам, это позволяет гарантировать опыт проведения экзаменов в 2020 году в условиях пандемии.

Единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.

"Москва сегодня": ЕГЭ в этом году пройдет с соблюдением антиковидных мер

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