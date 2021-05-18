Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президиум правительства столицы рассмотрел вопрос о готовности системы образования города к государственной итоговой аттестации в этом году. Так, 87 тысяч школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Москве.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы, в ЕГЭ примут участие 67 926 выпускников школ 2021 года, 16 765 выпускников прошлых лет, которые обучались по программе среднего профессионального образования либо в иностранных образовательных организациях, 2 331 человек, завершивший освоение образовательной программы по учебному предмету (учащиеся 10-х классов).

Кроме того, для участия в государственной итоговой аттестации (ГИА-9) зарегистрировались 94 503 учащихся.

Ранее стало известно, что единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.