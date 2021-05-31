В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В РФ начался основной период сдачи ЕГЭ, который пройдет в период с 31 мая до 24 июня. Резервными днями для сдачи экзаменов назначены 28, 29 июня и 2 июля, дополнительный срок – 12, 13, 14 и 17 июля.

Все экзамены будут начинаться в 10:00.

В этом году выпускники сдают ЕГЭ, только если планируют поступать в вузы, остальные могут сдать только

экзамен по русскому языку и математике.

Абитуриенты, которые намерены учиться в вузах, будут сдавать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для того, чтобы получить аттестат, им хватит результатов экзамена по русскому языку.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила на пунктах сдачи ЕГЭ уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике распространения коронавируса.

Кроме того, в Рособрнадзоре допустили, что в будущем сдача единого государственного экзамена может быть организована в дистанционном формате.

В ведомстве уточнили, что обязательным условием для реализации данной инициативы является обеспечение одинаковых возможностей для всех участников экзамена.