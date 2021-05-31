08:17
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
В РФ начался основной период сдачи ЕГЭ, который пройдет в период с 31 мая до 24 июня. Резервными днями для сдачи экзаменов назначены 28, 29 июня и 2 июля, дополнительный срок – 12, 13, 14 и 17 июля.
Все экзамены будут начинаться в 10:00.
В этом году выпускники сдают ЕГЭ, только если планируют поступать в вузы, остальные могут сдать только
экзамен по русскому языку и математике.
Абитуриенты, которые намерены учиться в вузах, будут сдавать ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для того, чтобы получить аттестат, им хватит результатов экзамена по русскому языку.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила на пунктах сдачи ЕГЭ уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике распространения коронавируса.
Кроме того, в Рособрнадзоре допустили, что в будущем сдача единого государственного экзамена может быть организована в дистанционном формате.
В ведомстве уточнили, что обязательным условием для реализации данной инициативы является обеспечение одинаковых возможностей для всех участников экзамена.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: